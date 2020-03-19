2020/03/19 | 02:00 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #نضال_الربضي خلال الأسابيع القليلة الماضية تغيرت الحياة في كثير من الدول بعد ظهور فيروس الكورونا و انتشار العدوى بشكل سريع غير متوقع.
توصلت الأبحاث إلى كونه فيروسا ً من عائلة معروفة من الفيروسات، تصيب الجهاز التنفسي و تسبب أعراضاً شبيهة بأعراض الالتهابات التنفسية و الإنفلونزا بشكل عام.
و بلغت نسبة الوفيات من المصابين حوالي الثلاثة أو الأربعة بالمئة لكن مع أعراض شديدة على ما نسبته عشرين بالمئة من المصابين.
في ا......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#نضال الربضي - قراءة في استحقاقات فايروس الكورونا – الردود التلقائية للأفراد، تأثر المجتمعات، و أبعاد الدور الحكومي.) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
توصلت الأبحاث إلى كونه فيروسا ً من عائلة معروفة من الفيروسات، تصيب الجهاز التنفسي و تسبب أعراضاً شبيهة بأعراض الالتهابات التنفسية و الإنفلونزا بشكل عام.
و بلغت نسبة الوفيات من المصابين حوالي الثلاثة أو الأربعة بالمئة لكن مع أعراض شديدة على ما نسبته عشرين بالمئة من المصابين.
في ا......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#نضال الربضي - قراءة في استحقاقات فايروس الكورونا – الردود التلقائية للأفراد، تأثر المجتمعات، و أبعاد الدور الحكومي.) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#نضال الربضي - قراءة في استحقاقات فايروس الكورونا – الردود التلقائية للأفراد، تأثر المجتمعات، و أبعاد الدور الحكومي.) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).