نضال الربضي - قراءة في استحقاقات فايروس الكورونا – الردود التلقائية للأفراد، تأثر المجتمعات، و أبعاد الدور الحكومي.

2020/03/19 | 02:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نضال_الربضي خلال الأسابيع القليلة الماضية تغيرت الحياة في كثير من الدول بعد ظهور فيروس الكورونا و انتشار العدوى بشكل سريع غير متوقع.توصلت الأبحاث إلى كونه فيروسا ً من عائلة معروفة من الفيروسات، تصيب الجهاز التنفسي و تسبب أعراضاً شبيهة بأعراض الالتهابات التنفسية و الإنفلونزا بشكل عام.و بلغت نسبة الوفيات من المصابين حوالي الثلاثة أو الأربعة بالمئة لكن مع أعراض شديدة على ما نسبته عشرين بالمئة من المصابين.في ا......

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