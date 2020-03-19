2020/03/19 | 02:04 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الصين سترسل أكثر من مليوني قناع واق للاتحاد الأوروبي ميركل: كورونا أكبر تحد منذ الحرب العالمية الثانية مدير عام الصحة العالمية يصنّف الفيروس بعدو للبشرية باريس- روما – لندن – بروكسل برلين -جنيف -الزمان يواصل وباء كوفيد-19 العالمي تسجيل وفيات وإصابات وتداعيات كبرى.
وتسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة 475 شخصا في إيطاليا […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( رقم قياسي للوفيات في إيطاليا وبريطانيا تغلق المدارس والألمان يعدون باللقاح في الخريف) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وتسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة 475 شخصا في إيطاليا […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( رقم قياسي للوفيات في إيطاليا وبريطانيا تغلق المدارس والألمان يعدون باللقاح في الخريف) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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