العراق:إصابة أول طفل بفيروس كورونا

2020/03/19 | 02:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬بغداد‭ -‬اربيل ‭ – ‬الزمان‭ ‬ تقرر‭ ‬شمول‭ ‬دهوك‭ ‬بحظر‭ ‬التجوال‭ ‬الكامل‭ ‬في‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬من‭ ‬منتصف‭ ‬ليل‭ ‬الاربعاء‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬ أعلنت‭ ‬محافظة‭ ‬اربيل ،‭ ‬الاربعاء،‭ ‬عن‭ ‬الغاء‭ ‬استثناءات‭ ‬التجار‭ ‬في‭ ‬النهار‭ ‬طيلة‭ ‬خمسة‭ ‬أيام،‭ ‬مشيرة‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬التنقل‭ ‬سيكون‭ ‬من‭ ‬منتصف‭ ‬الليل‭ ‬وحتى‭ ‬الفجر‭.‬فيما‭ ‬وصلت‭ ‬عدد‭ ‬الاصابات‭ ‬‮٣٩‬‭ ‬في‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬مع‭ […]

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