2020/03/19 | 02:04 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد -اربيل – الزمان تقرر شمول دهوك بحظر التجوال الكامل في اقليم كردستان العراق من منتصف ليل الاربعاء ، فيما أعلنت محافظة اربيل ، الاربعاء، عن الغاء استثناءات التجار في النهار طيلة خمسة أيام، مشيرة الى ان التنقل سيكون من منتصف الليل وحتى الفجر.
فيما وصلت عدد الاصابات ٣٩ في كردستان العراق مع […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق:إصابة أول طفل بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
فيما وصلت عدد الاصابات ٣٩ في كردستان العراق مع […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق:إصابة أول طفل بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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