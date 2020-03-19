2020/03/19 | 02:04 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- توقيف أربع ناشطات مصريات القاهرة- مصطفى عمارة أوقفت قوات الأمن المصرية الأربعاء 4 ناشطات مصريات بارزات، من بينهن 3 من أسرة الناشط علاء عبد الفتاح، أثناء وقوفهن أمام مقر رئاسة الوزراء للمطالبة بالافراج عن بعض السجناء لحمايتهم من فيروس كورونا المستجد، بحسب محاميهن. وكتب المحامي الحقوقي المعروف خالد علي، المتواجد في قسم قصر النيل […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وبلدة صغيرة تعيش الهلع بسبب كورونا دعوات للأزهر لإيقاف صلاة الجماعة ومنع الاعتكاف ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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