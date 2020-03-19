خبير قانوني: منح رئيس الجمهورية صلاحية التكليف الثاني يحتاج نص دستوري

2020/03/19 | 02:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر الخبير القانوني حسن الياسري، امس الاربعاء، منح رئيس الجمهورية برهم صالح صلاحية التكليف الثاني انه يحتاج الى نص دستوري.وقال الياسري في بيان، حصلت عليه “العهد نيوز”، إنه “لا يخلو من وجاهةٍ القولُ إنَّ التكليفَ الثاني ينتقلُ من الكتلةِ الأكثر عدداً إلى ما سواها مِمّنْ يتلوها في العددِ عند إخفاقِ مُرشَّحها في تأليفِ الوزارة […]

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