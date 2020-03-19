هل ما زالت خدمة التوصيل إلى المنازل آمنة؟

2020/03/19 | 02:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /في ظل انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، يلجأ الكثيرون إلى استخدام خدمة التوصيل إلى المنازل، لتجنب الاختلاط في الأماكن المكتظة بالمتسوقين وتفادي التقاط العدوى، إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل ما زالت خدمة التوصيل آمنة؟ قال الدكتور جيف كوونغ، طبيب الصحة العامة ومدير مركز أمراض اللقاحات في جامعة تورونتو الكندية، […]

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