دراسة: كورونا يعيش بالهواء لساعات وعلى الأسطح لأيام

2020/03/19 | 02:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تقول دراسة جديدة، إن بإمكان فيروس كورونا المستجد شديد العدوى الذي تحول إلى جائحة عالمية، أن يبقى حياً ومعدياً في الرذاذ المتطاير في الهواء لعدة ساعات وعلى الأسطح لعدة أيام.وحاول علماء من المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية التابع للمعاهد الوطنية الأمريكية للصحة، محاكاة انتقال الفيروس من شخص مصاب إلى الأسطح التي تستخدم يومياً […]

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