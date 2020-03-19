البنتاغون: نبحث الرد على هجوم استهدف قوات أميركية في العراق

2020/03/19 | 02:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت وزارة الدفاع الأميركية، البنتاغون، الأربعاء، إنها لا تزال تبحث كيفية الرد على أي هجوم يستهدف القوات الأميركية، وذلك بعد أيام من إصابة ثلاثة جنود أميركيين في هجوم صاروخي على قاعدة عراقية شمالي بغداد.

وأوضح جوناثان هوفمان المتحدث باسم البنتاغون في إفادة صحفية "ما زلنا نبحث كيف سنرد على أي هجوم على القوات الأميركية في أي مكان في العالم.



نحتفظ بحق الدفاع عن أنفسنا".

وأصيب ثلاثة جنود أميركيين وعدة جنود عراقيين، يوم السبت، في هجوم صاروخي، ما زاد المخاوف من تصعيد موجة الهجمات والهجمات المضادة.

وكانت قوات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" في العراق، قد ذكرت السبت، أن الهجوم على معسكر التاجي أسفر عن إصابة ثلاثة من جنوده وجنديين عراقيين، في حادث هو الثاني من نوعه خلال ثلاثة أيام.

وذكر المتحدث باسم التحالف الكولونيل، مايلز كاغينز، في تغريدة أن 25 صاروخ كاتيوشا على الأقل سقطت على المعسكر صباح السبت.

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