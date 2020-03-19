2020/03/19 | 03:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /في ظل التوصيات المتتالية بتعزيز إجراءات الوقاية من فيروس كورونا تعتبر الشوربة الدافئة أحد وسائل حماية الحلق من الميكروبات، والوقاية من نزلات البرد وأعراض الإنفلونزا، وتعزيز المناعة.إليك كيف: * تساعد شوربة الدجاج على طرد الجراثيم من الأنف عن طريق طرد المخاط.* إبقاء الحلق دافئاً سواء من خلال الشوربة أو السوائل الدافئة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشوربة طبقك الرئيسي للوقاية من العدوى) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشوربة طبقك الرئيسي للوقاية من العدوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).