كيف تتفادي السعرات الزائدة خلال العزل بالبيت؟

2020/03/19 | 03:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /بعد تزايد الدعوات من السلطات الصحية إلى الجلوس بالبيت، وتفادي التجمعات الكبيرة لأسبوعين على الأقل للسيطرة على انتشار وباء كورونا، أصبح التفكير في الحمية الغذائية وعدد السعرات التي تتناولها وأنت جالس في البيت ضرورياً.ولأن مشاهدة الشاشات تأخذ معظم الاهتمام عليك مراقبة ما تأكله، وكبح الشهية.ولعمل هذا ينصحك خبراء التغذية باتباع حمية 5:2 […]

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