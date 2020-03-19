بالصور.. الموصل تغرق

2020/03/19 | 03:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الدفاع المدني في نينوى، الاربعاء، عن اخلاء 106 عائلة وسحب مياه الامطار في مناطق متفرقة من الموصل....

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