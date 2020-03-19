2020/03/19 | 03:32 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- دعوات للأزهر لإيقاف صلاة الجماعة ومنع الاعتكاف القاهرة- مصطفى عمارة أوقفت قوات الأمن المصرية الأربعاء 4 ناشطات مصريات بارزات، من بينهن 3 من أسرة الناشط علاء عبد الفتاح، أثناء وقوفهن أمام مقر رئاسة الوزراء للمطالبة بالافراج عن بعض السجناء لحمايتهم من فيروس كورونا المستجد، بحسب محاميهن. وكتب المحامي الحقوقي المعروف خالد علي، المتواجد في […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توقيف أربع ناشطات مصريات وبلدة صغيرة تعيش الهلع بسبب كورونا ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توقيف أربع ناشطات مصريات وبلدة صغيرة تعيش الهلع بسبب كورونا ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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