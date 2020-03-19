توقيف‭ ‬أربع‭ ‬ناشطات‭ ‬مصريات وبلدة‭ ‬صغيرة‭ ‬تعيش‭ ‬الهلع‭ ‬بسبب‭ ‬كورونا ‭ ‬

2020/03/19 | 03:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعوات‭ ‬للأزهر‭ ‬لإيقاف‭ ‬صلاة‭ ‬الجماعة‭ ‬ومنع‭ ‬الاعتكاف القاهرة‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬ أوقفت‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬المصرية‭ ‬الأربعاء‭ ‬4‭ ‬ناشطات‭ ‬مصريات‭ ‬بارزات،‭ ‬من‭ ‬بينهن‭ ‬3‭ ‬من‭ ‬أسرة‭ ‬الناشط‭ ‬علاء‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح،‭ ‬أثناء‭ ‬وقوفهن‭ ‬أمام‭ ‬مقر‭ ‬رئاسة‭ ‬الوزراء‭ ‬للمطالبة‭ ‬بالافراج‭ ‬عن‭ ‬بعض‭ ‬السجناء‭ ‬لحمايتهم‭ ‬من‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجد،‭ ‬بحسب‭ ‬محاميهن‭.‬ وكتب‭ ‬المحامي‭ ‬الحقوقي‭ ‬المعروف‭ ‬خالد‭ ‬علي،‭ ‬المتواجد‭ ‬في‭ […]

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