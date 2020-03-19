2020/03/19 | 03:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_الداهي وقفة مع محمد الداهي/ - أجرى الحوار عبد الحق ميفرانيتقف هذه الزاوية، مع مبدع عربي في أسئلة سريعة حول انشغالاته الإبداعية وجديد إنتاجه وبعض ما يودّ مشاطرته مع قرّائه."بقدر تطوُّر الوسائل التكنولوجية، ارتدّت كثير من القيم إلى الدرك الأسفل"، يقول الناقد والأكاديمي المغربي في لقائه مع "العربي الجديد".■-;- ما الذي يشغلك هذه الأيام؟- تشغلني جملةٌ من المشاريع الثقافية والعل......

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