حمزة رستناوي - تسعة ملاحظات حول وباء كورونا المُستجد

2020/03/19 | 03:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حمزة_رستناوي أولا- ثمّة أصناف من السلوك المُشين – اللا أخلاقي- لبعض رجال الدين ونجوم الفضائيات يرون في وباء كورونا عقابا إلهيا تستحقّه البشرية بسبب معاصيها! أو بسبب بُعدها عن الله! أو أنه من ( جنود الله ) ليرهب به المجتمعات والدول الكافرة! ويغيب عنهم واجب التعاطف مع الضحايا وعدم الشماتة بالمريض! وكون مرض كورونا لم يُميز بين المسلمين وغيرهم من جهة الاصابة!ثانيا - سقوط كل الاعتقادات الدينية التي تقوم على مب......

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