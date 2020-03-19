2020/03/19 | 03:44 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ حازم العكيلي

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الدكتور أحمد الصحاف اليوم الاربعاء، الاستمرار بحشد الجهد الدولي من الأصدقاء والشركاء لتأكيد مضمون ماورد في الرسالتين المتطابقتين اللتين سلمهما العراق إلى الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي لإدانة الاعتداء الاميركي على المنشآت العسكرية والأمنية ومواقع الحشد الشعبي.

وقال الدكتور الصحاف لجريدة "الصباح": "دعونا مجلس الأمن إلى تحمُّل مسؤوليته بمنع الولايات المتحدة من ارتكاب مثل تلك الأعمال غير المشروعة، وتحميلها المسؤوليّة الكاملة عن الخسائر البشريّة، والبنى التحتـيّة جراء العمل العدائيّ، والخرق الفاضح لشروط تواجد للقوات الأميركيّة في العراق، وأن أي تبرير قانوني يصدر من الولايات المتحدة هو محاولة للهروب من المساءلة الدولية".

وشدد على أن السيادة العراقية ليست خياراً، بل مسار حتمي نعمل على تكريسه".

وتابع الدكتور الصحاف: أن "الأمانة العامة للأمم المتحدة ستوصل رسالة العراق الاحتجاجية إلى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة"، منوها بأن "الخارجية ستطرح هذا الملف في جميع المحافل الدولية لإيصال هذه الشكوى".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المتحدث باسم وزارة الخارجية: بدأنا نحشد الجهد الدولي لتأكيد مضمون رسالتي إدانة الاعتداء الاميركي) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المتحدث باسم وزارة الخارجية: بدأنا نحشد الجهد الدولي لتأكيد مضمون رسالتي إدانة الاعتداء الاميركي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).