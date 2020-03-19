عباس علي العلي - عالم ما بعد الكورنالية الراهنة. تحولات كبرى وأزمات متجددة.

2020/03/19 | 04:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي الدارس لتاريخ المجتمعات وعلاقة التغيرات والتحولات في رسم سيرورة التطور البشري على الكرة الأرضية يعرف جيدا أن الأزمة العالمية الكورنالية التي يمر بها العالم اليوم سوف لا تنتهي إلى نتائج أعتيادية ككل الكوارث التي مرت عليه، النتائج المتوقعة بشقيها المنظور القريب والمتوقع له على المدى الأبعد يقر أن عالمنا بعد أنتهاء وباء الكرونا على المستوى العالمي تشبه نتائج أنتهاء الحرب العالمية الثانية إلى حد بعيد ......

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