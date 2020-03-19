كيف يمضي المشاهير أوقاتهم في العزل؟

2020/03/19 | 04:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /كشف مجموعة من النجوم والمشاهير عن جانب من حياتهم تحت وطأة العزل الصحي خوفاً من فيروس كورونا.ومع استمرار انتشار الفيروس عالمياً، طبقت كيم كارداشيان (39 عاماً) النصائح الصحية للحكومة على عائلتها، وكشفت عن مجموعة من الصور التي يظهر فيها أطفالها وهم يستمتعون ببناء حصن من الكرتون في منزلها الذي يبلغ سعره 20 مليون […]

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