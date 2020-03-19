تجنب الإصابة بكورونا في 7 خطوات

2020/03/19 | 04:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /قال جمال شعبان، العميد السابق للمعهد القومي المصري للقلب، إن هناك 7 طرق لتقوية الجهاز المناعي للإنسان ضد فيروس كورونا الجديد.وأكد الدكتور جمال شعبان في تصريحات للموقع الإلكتروني “الكونسلتو”، مساء اليوم، الثلاثاء، أن الخطوات التالية ستساهم في تقوية المناعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد: 1- النوم لفترات كافية من الضروري الحصول على […]

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