الصين تعلن: دواء ياباني «فعّال» لعلاج كورونا

2020/03/19 | 04:31 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت #الصين أن عقاراً يابانياً مضاداً للفيروسات أثبت فاعلية جيدة ضد «كورونا»، وذكرت أنها ستبدأ باستخدامه في أقرب فرصة.وحصلت السلطات في الصين على هذه المعلومات عقب تجرية سريرية لعقار

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