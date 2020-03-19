2020/03/19 | 04:31 - المصدر: الحل الاخباري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت #الصين أن عقاراً يابانياً مضاداً للفيروسات أثبت فاعلية جيدة ضد «كورونا»، وذكرت أنها ستبدأ باستخدامه في أقرب فرصة.
وحصلت السلطات في الصين على هذه المعلومات عقب تجرية سريرية لعقار
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وحصلت السلطات في الصين على هذه المعلومات عقب تجرية سريرية لعقار
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصين تعلن: دواء ياباني «فعّال» لعلاج كورونا) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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