بعد أيام من هجوم التاجي.. واشنطن تبحث عن طريقة للرد

2020/03/19 | 05:11 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرقالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، إنها ما زالت تبحث آلية الرد على أي هجوم يستهدف القوات الأمريكية في العراق، بعد إصابة 3 من الجنود بهجوم هو الثاني على قاعدة التاجي، شمالي بغداد.

قالت وزارة الدفاع الأمريكية إنها ما تزال تبحث الرد طريقة الرد على الهجوم الذي استهدف قواتها في العراق

وبين جوناثان هوفمان المتحدث باسم البنتاغون في إفادة صحفية، يوم الأربعاء 18 آذار/مارس، "ما زلنا نبحث كيف سنرد على أي هجوم على القوات الأمريكية في أي مكان في العالم.



نحتفظ بحق الدفاع عن أنفسنا".

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أول تعليق من واشنطن على هجوم التاجي

وأصيب ثلاثة جنود أميركيين وعدة جنود عراقيين، يوم السبت 14 آذار/مارس، في هجوم صاروخي، مع تصاعد المخاوف من تصعيد موجة الهجمات والهجمات المضادة.

وكانت قوات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" في العراق، قد ذكرت السبت، أن الهجوم على معسكر التاجي أسفر عن إصابة ثلاثة من جنوده وجنديين عراقيين، في حادث هو الثاني من نوعه خلال ثلاثة أيام.

وذكر المتحدث باسم التحالف الكولونيل، مايلز كاغينز، في تغريدة أن 25 صاروخ كاتيوشا على الأقل سقطت على المعسكر.

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الرد الأمريكي سيكون قريبًا..



والعراق يصنف هجوم التاجي بـ"الإرهابي"

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