وجبات صحية يمكنك تناولها أثناء العمل من المنزل

2020/03/19 | 05:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /في ظل المساعي الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا، سمحت الكثير من الشركات لموظفيها بالعمل من المنزل، وبات اتباع نظام غذائي صحي يقي من زيادة الوزن ويقوي الجسم أمراً ضرورياً يجب أخذه بالاعتبار.فيما يلي قائمة بالوجبات الخفيفة الصحية التي يمكن للمرء تناولها أثناء العمل من المنزل، بحسب ما ورد في صحيفة تايمز أوف […]

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