السلع الأكثر طلباً خلال أزمة كورونا عالمياً

2020/03/19 | 06:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /شهدت العديد من دول العالم إقبالاً كبيراً على شراء السلع الأساسية مع استمرار تفشي فيروس كورونا.وخلال الأيام القليلة الماضية، تدافع المتسوقون لشراء الأطعمة وأدوات التنظيف والمعقمات، استعداداً لفترات عزل طويلة في منازلهم، مع فرض بعض الدول إغلاقاً تاماً لكافة الفعاليات والأنشطة.وفيما يلي مجموعة من أكثر السلع طلباً في المتاجر خلال أزمة […]

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