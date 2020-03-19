كيف تحافظ على لياقتك دون الذهاب للجيم؟

2020/03/19 | 06:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تسبب الإجراءات الاحترازية، التي تتخذها العديد من الدول لمكافحة فيروس كورونا المستجد، في إلغاء التجمعات وإغلاق بعض المراكز الرياضية مثل صالات الجيم.لكن تلك الإجراءات لا يجب أن تكون سببا في فقدان لياقتك البدنية، لأن هناك العديد من البدائل، التي يجب الاعتماد عليها للحفاظ على لياقة جيدة حتى دون الذهاب إلى صالات الجيم والنوادي، […]

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