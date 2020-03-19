رغم قرار الحكومة.. عتبة مقدسة في العراق تنفي غلق أبوابها أمام الزوار

2020/03/19 | 07:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت "العتبة الكاظمية" إحدى أكبر الأضرحة الشيعية في العراق، الأربعاء، أنباء إغلاق أبوابها أمام الزوار، إثر تفشي وباء "كورونا".





ويأتي نفي العتبة الدينية، في وقت تعلن فيه السلطات العراقية، إغلاق المساجد وكل الأماكن الدينية بما فيها الأضرحة والعتبات الدينية، محل تجمهر آلاف الآشخاص.





والمتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، كان قد أكد لموقع "الحرة"، في وقت سابق، بأنهم "أصدروا تعليمات بإغلاق جميع المجاميع الدينية، لكن ذلك لم يتم تنفيذه".





وبشأن ذلك، قالت العتبة في بيانها، إن "أبواب العتبة الكاظمية المقدسة كانت ولا زالت مفتوحة ولم ولن تغلق".



واوضحت إن "العتبة الكاظمية المقدسة بخدامها وإدارتها حرصت على إتمام الاستعدادات لخدمة زوار المناسبة (ذكرى وفاة الإمام الكاظم)".

وتبريرا لاستمرار فتح أبوابها أمها الزوار، رغم قرارات الحكومة، قالت العتبة إنها تتخذ إجراءات تعليق إقامة "بعض النشاطات" وتغيير "طريقة" تنفيذ نشاطات أخرى"، دون أن تفصح عن تفاصيل كيفية ذلك.

ويخشى العراق بشكل خاص انتشار الوباء في الأماكن الأضرحة والمقامات الشيعية التي يقصدها ملايين الزوار خصوصا من إيران، التي ينتشر فيها الوباء بشكل متسارع.

وأغلقت العديد من الأضرحة أبوابها فيما أثير جدل بين الشخصيات الدينية حيال إغلاق دور العبادة.

ودفع ذلك بالزعيم الشيعي مقتدى الصدر شخصيا إلى إعادة فتح الروضة الحيدرية، ضريح الإمام علي في النجف، بينما أعلنت السلطات الدينية في كربلاء إلغاء صلاة الجمعة للمرة الأولى في هذا المكان المقدس لدى الشيعة في العالم تجنبا للتجمع المفرط وخطر العدوى التي تصاحب ذلك.

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