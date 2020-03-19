توضيح للعتبة الكاظمية المقدسة حول انباء اغلاق ابوابها

2020/03/19 | 07:32 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت العتبة الكاظمية، الاربعاء، ما تردد في وسائل الاعلام حول اغلاق ابوابها.

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