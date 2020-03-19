شاهد: وزارة الصحة العراقية توجه رسالة مهمة للمواطنين

2020/03/19 | 07:32 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت وزارة الصحة العراقية، رسالة إلى المواطنين في أول أيام حظر التجوال ببغداد وباقي المحافظات، مشيرة إلى أن البقاء في المنازل هو السبيل الوحيد للنجاة...

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