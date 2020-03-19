المناضل-ة - بالموازاة مع -كورونا-، حرب أرباب العمل ودولتهم تشتد ضد الطبقة العاملة - وائل المراكشي

2020/03/19 | 08:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #المناضل-ة توجد الطبقة العاملة في وجه الكارثة: نظام صحي معتل ومدمَّر بعقود من سياسات التقشف، حرمته من أبسط مقومات الوقاية والاستشفاء، تغطية صحية ضعيفة، ملايين العمال- ات خارج أي نظام للحماية الاجتماعية، أجور هزيلة لا تستطيع مواكبة ندرة مواد الاستهلاك الأساسية وتضخم أسعارها.وبالموازاة مع تصاعد احتمالات الإصابة وعدم المساواة أمام الموت مقارنة بالبرجوازيين- ات، تتعرض الطبقة العاملة لحرب اجتماعية طاحنة، إذ ي......

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