2020/03/19 | 08:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نائب اميركي ثان هو الديموقراطي بن ماكآدامز (45 عاماً)، من ولاية “يوتاه”، أنّه مصاب بفيروس كورونا المستجدّ، وذلك بعد ساعات من اعلان النائب عن ولاية فلوريدا الجمهوري ماريو دياز-بالارت (58 عاماً).وأعلن ماكآدامز في بيان على “تويتر”، اصابته بالفيروس، قائلا: إنّه “مساء السبت بعد عودتي من واشنطن ظهرت عليّ أعراض خفيفة تشبه أعراض الرشح.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب ثان بالكونغريس الاميركي يعلن اصابته بوباء كورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب ثان بالكونغريس الاميركي يعلن اصابته بوباء كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).