الإمارات تمنع دخول الأجانب

2020/03/19 | 08:19 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قالت الإمارات إنها ستمنع دخول الأجانب وحظرت سفر مواطنيها إلى الخارج، مضيفة أنه يتعين على أي قادم إليها من الخارج الالتزام بحجر منزلي لمدة أسبوعين في تعزيز لإجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا.

وقالت الإمارات، وهي مركز رئيسي للعبور الجوي ومركز السياحة والأعمال بالمنطقة، يوم الأربعاء إنه يتعين على كل قادم إلى دولة الإمارات ”الالتزام بمدة حجر منزلي في محل إقامته 14 يوما“ اعتبارا من يوم الخميس.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن النائب العام الإماراتي حمد سيف الشامسي قوله ”مخالفة التعليمات...



تعد جريمة معاقبا عليها طبقا لقوانين الدولة“.



وأضاف ”النيابة العامة ستطبق القانون بكل حزم على كل من يخالف هذه التعليمات“.

وحظرت الإمارات سفر مواطنيها إلى الخارج وقالت إنها ستعلق إصدار التأشيرات عند الوصول اعتبارا من يوم الخميس وحتى إشعار آخر.



وقد منعت بالفعل دخول غير المستوفين لمؤهلات الحصول على تأشيرات لدى الوصول.

وعقدت اللجنة المسؤولة عن معرض إكسبو 2020 دبي اجتماعا عن بعد يوم الأربعاء، بحضور ممثلي الدول المشاركة في هذا الحدث الدولي، للتشاور بشأن أثر فيروس كورونا على استعداداتهم.



وتأمل الإمارات في تعزيز اقتصادها بهذا المعرض الكبير الذي ينطلق في أكتوبر تشرين الأول.



وذكر بيان أن اللجنة ستجتمع مجددا خلال الأسابيع المقبلة لتقييم الموقف.

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