الكونغرس الامريكي يسجل حالة اصابة ثانية بين نوابه بفيروس كورونا

2020/03/19 | 08:19 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن مساء الأربعاء، النائب في الكونغرس الأميركي بان ماك أدمز، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد بعد أن وضع نفسه تحت الحجر الصحي منذ السبت الماضي.

وفي بيان نشره على صفحته على مواقع التواصل الاجتاماعي كتب آدمز "مساء السبت، بعد عودتي من واشنطن العاصمة، ظهرت لدي أعراض خفيفة تشبه البرد، وعندما استشرت طبيبي الأحد، عزلت نفسي على الفور في منزلي".

ثم تابع "أمرني طبيبي بإجراء اختبار لـ COVID-19 وبعد إحالتي على عيادة الاختبار المحلية، أخبرت اليوم أن الاختبار أكد إصابتي بفيروس كورونا المستجد".

وأضاف آدمز "أقوم بدوري كما يفعل جميع الأميركيين لاحتواء انتشار الفيروس والتخفيف من تفشي الفيروس التاجي، إنني أحث على ضرورة أخذ ذلك على محمل الجد واتباع التوصيات الصحية التي نتلقاها من مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها وخبراء الصحة الآخرين حتى نتمكن من التعافي من هذا التهديد على الصحة العامة".

وماك آدمز ثاني نائب أميركي يعلن إصابته بالفيروس التاجي حتى الآن.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن النائب الجمهوري ماريو دياز بالارت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال دياز بالارت في تغريدة على تويتر، إنه يشعر "بتحسن كبير"، داعيا الجميع إلى أخذ أمر فيروس كورونا بجدية، و "اتباع تعليمات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها لتجنب الإصابة بالمرض وإضعاف انتشاره".

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