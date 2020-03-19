رئيس البرلمان الايراني يبلغ رئيس الجمهورية بقانون الميزانية العامة

2020/03/19 | 08:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابلغ رئيس البرلمان الايراني، رئيس الجمهورية، خلال رسالة بقانون الميزانية العامة للبلاد لدخوله حيز التنفيذ.واشار علي لاريجاني في رسالته الى حسن روحاني، الى المصادقة على قانون الميزانية العامة في لجنة المواءمة بالبرلمان، وكذلك حصل القانون على تأييد مجلس صيانة الدستور.

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