لمحاصرة كورونا … ابق في بيتك

2020/03/19 | 08:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لماذا البقاء لأسبوع أو أسبوعين في المنازل؟ لنتحدث بلغة الأرقام عن سرعة انتشار فايروس كورونا ونخص بكلامنا الناس الأكثر وعيا والتي تعرف وتقدر حجم هذه الحسابات أو الأرقام وكم هي تشكل خطرا كبيرا على أبناء شعبنا : فرنسا الأسبوع الأول-12 الأسبوع الثاني – 191 الأسبوع الثالث -653 الأسبوع الرابع -4499 إيران الأسبوع الأول – 2 […]

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