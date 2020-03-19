اذا ظهرت اعراضه … كيف تحمي نفسك من كورونا؟

2020/03/19 | 08:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتسم مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) بأعراض خفيفة تشمل الرشح وألم الحلق والسعال والحمى.ويمكن لبعض الأشخاص أن يصابوا بمرض أشد وخامة قد يؤدي إلى الالتهاب الرئوي أو صعوبة التنفس.وفي حالات نادرة يؤدي المرض إلى الوفاة.وقد يكون المسنون والأشخاص المصابون بحالات طبية أخرى (مثل الربو أو داء السكري أو أمراض القلب)، أكثر تعرضاً للإصابة […]

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