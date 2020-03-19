2020/03/19 | 08:50 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منتسبو الامن في سيطرات البصرة يطالبون بتجهيزهم بـ (الكمامات والكفوف والمعقمات) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/19 | 08:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منتسبو الامن في سيطرات البصرة يطالبون بتجهيزهم بـ (الكمامات والكفوف والمعقمات)) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منتسبو الامن في سيطرات البصرة يطالبون بتجهيزهم بـ (الكمامات والكفوف والمعقمات)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).