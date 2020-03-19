السلفادور ونيكاراغوا تسجلان أول الإصابات بفيروس كورونا

2020/03/19 | 08:55 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت كل من نيكاراغوا والسلفادور، اليوم الخميس، عن تسجيل أول إصابتين بفيروس كورونا (كوفيد-19).

وبحسب ما نقلته "روسيا اليوم"، قال رئيس السلفادور، نجيب بوكيله، إن التحاليل الطبية أثبت إصابة شخص بفيروس "كوفيد-19"، مضيفا أن المصاب دخل البلاد بطريقة غير شرعية وزار إيطاليا مؤخرا.

وأشار الرئيس إلى أنه تم إجراء 59 اختبارا طبيا حتى الآن، وتبين حسب الاختبارات أن شخصين مشتبه في إصابتهما بالفيروس.

بدورها أعلنت نائب رئيس نيكاراغوا، روزاريو موريلو، عن إصابة مواطن كان قد وصل من بنما يوم 15 الشهر الجاري.

وأوضحت موريلو أن هذا الشخص أصيب بالفيروس في بنما، وبعد عودته إلى نيكاراغوا بدت عليه أعراض الإصابة، وقد أثبتت التحاليل في وقت لاحق إصابته.

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