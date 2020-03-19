ياسمين صبري ليست الأولى .. فنانات ارتبطن بأثرياء

2020/03/19 | 08:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /اثار خبر ارتباط الممثلة المصرية ​ياسمين صبري​ برجل الاعمال الثري ​أحمد أبو هشيمة​ جدلا واسعا بالوقت الذي تم فيه التكتم عن العلاقة والتفاصيل التي تجمعهما.وياسمين ليست الوحيدة، بل سبقها عدد كبير من الممثلات والفنانات اللواتي إرتبطن بأثرياء.وهناك أحد الشخصيات السعودية، تزوج أكثر من فنانة تباعاً، وكان معروفا عنه الميل للزواج من الفنانات، […]

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