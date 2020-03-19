الإفتاء المصرية: من مات بكورونا فهو شهيد

2020/03/19 | 08:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أعلنت دار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن “المتوفى بفيروس كورونا شهيد”.وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية الشيخ أحمد ممدوح: “ورد في الأحاديث الشريفة منزلة وأنواع الشهداء فمنها شهيد الدنيا والآخرة وهو الذي قاتل في معركة شريفة راجيا وجه الله فمات فهو شهيد، ومنها شهيد في الدنيا دون الآخرة وهو الذي […]

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