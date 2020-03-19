كوريا الجنوبية تسجل 152 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 8565 حالة

2020/03/19 | 08:56 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أكدت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، أن حالات الإصابة الإجمالية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) ارتفعت لتصل إلى 8565 حالة.

وبحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، "أبلغت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، أنها "اكتشفت 152 حالة جديدة من الإصابة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية".

ومن بين 152 حالة الجديدة 109 حالة من مدينة دايغو والإقليم المجاور لها (97 حالة في دايغو و12 حالة إقليم كيونغ سانغ الشمالي).

وبغير هاتين المنطقتين، سجلت سيئول 12 حالة جديدة، وأولسان 6 حالات وكيونغكي 18 حالة وتشونغ تشيونغ الشمالي وجولا الشمالي حالة واحدة لكلاهما.

ووصل عدد الوفيات المتراكم حتى اليوم إلى 92 حالة.

وبلغ عدد المرضى الذين رفع عنهم الحجر الصحي بعد تماثلت حالاتهم الصحية للشفاء التام 1947 شخصا بزيادة 407.

وبلغ عدد الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، أكثر من 219 ألف إصابة، وتخطت الوفيات 8953 حالة وفاة، فيما وصل عدد المتعافين إلى 82 ألف شخص.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد-19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات 31 ألف في إيطاليا و16 ألفا في إيران و11 ألفا في إسبانيا، إلى جانب المئات في نحو 160 دولة أخرى.

وعطل عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين.

كما عطلت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن "أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير".

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