إليسا تستعين بالإمام علي بن أبي طالب لمحاربة كورونا

2020/03/19 | 08:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /علقت المطربة اللبنانية إليسا على حالة التزام المنزل التي فرضها انتشار فيروس كورونا الجديد، بطريقة غير مباشرة، مستشهدة بمقولة الإمام على بن أبي طالب.ونشرت إليسا، من خلال حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة (تويتر)، مقولة الإمام (يأتي على الناس زمان يكون فيه أحسنهم حالًا من كان جالسًا في بيته).bonjour pic.twitter.com/knFQ3BcqX0 — Elissa (@elissakh) […]

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