كيف تعملين من المنزل دون التأثير على علاقتك الزوجية؟

2020/03/19 | 09:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /مع استمرار انتشار فيروس كورونا الجديد، يواجه العديد من الأشخاص الذين اعتادوا على العمل في المكتب واقعاً جديداً، وبات لزاماً عليم العمل من المنزل.ويفرض العمل من المنزل ضغوطاً كبيرة وخاصة على المرأة، التي تجد نفسها مضطرة للتوفيق بين عملها وواجباتها الأسرية تجاه زوجها وأطفالها.وفيما يلي مجموعة من النصائح للعمل من المنزل، […]

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