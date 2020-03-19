إيطاليا تتخذ القرار الصعب بمواجهة كورونا

2020/03/19 | 09:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /بالتزامن مع أسوأ حصيلة ضحايا لفيروس كورونا تسجل في بلد خلال 24 ساعات، اتخذت السلطات الإيطالية قرارا استثنائيا لتوفير الرعاية الطبية التي يحتاجها المواطنون.وحطم فيروس كورونا، الذي وصفته منظمة الصحة العالمية بـ”عدو البشرية، الأربعاء، رقما قياسيا بعدد الوفيات في إيطاليا، التي فقدت 475 شخصا.ووصل عدد الوفيات في البلد الأوروبي حتى الآن […]

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