اصابة مسؤول القسم الصحي في قيادة شرطة النجف بالكورونا

2020/03/19 | 09:05 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر في دائرة صحة النجف جنوب العراق، الخميس، بأن مسؤول القسم الصحي في قيادة شرطة النجف اصيب بفيروس كورونا....

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