شاهد : طوني خليفة : انقبروا ببيوتكم احسن من تحت التراب

2020/03/19 | 09:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /على الرغم من الحجر الصحي والإجراءات الصارمة التي تفرضها بعض الدول حول العالم على مواطنيها بسبب تفشي فيروس كورونا الذي انتشر بشكلٍ مرعب حتى أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه جائحة، إلا أن هناك العديد من الأشخاص خاصة في بعض الدول العربية ما زالوا يأخذون الموضوع باستهتار وعدم جدية، ويتعاملون مع حظر التجول دون مسؤولية […]

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