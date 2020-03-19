القبض على ايراني تسلل سباحة جنوبي البصرة

2020/03/19 | 09:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد القت قوة مشتركة في قيادة حرس حدود المنطقة الرابعة على شخص ايراني الجنسية في منطقة السيبة جنوبي البصرة .

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