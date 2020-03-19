توصيات واجراءات خلية الأزمة شرطة واسط

2020/03/19 | 09:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/بناء على توصيات خلية الأزمة شرطة واسط تعلن مجموعة من الإجراءات: 1- تشديد إجراءات حظر التجوال اليوم الخميس وحتى إشعار آخر 2- تمنع حركة العجلات والمواطنين حتى داخل المناطق 3- تغلق جميع مداخل المحافظة 4- تمنع الحركة بين الأقضية والنواحي 5- تغلق جميع الجسور في مدينة الكوت عدا جسر الكرامة الكونكريتي وجسر العزة الأحدب فقط […]

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