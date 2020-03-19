البصرة.. العناصر الأمنية تطالب بالمستلزمات “الوقائية” بسبب تعاملهم مع المواطنين

2020/03/19 | 09:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب عدد من عناصر الاجهزة الامنية المنتشرة في سيطرات البصرة القيادات الامنية والجهات الصحية بضرورة تجهيزهم بالمستلزمات الوقائية (الكمامات والكفوف والمعقمات) بسبب تعاملهم مع مئات المواطنين يومياً تلافيا لانتقال عدوى الاصابة بكورونا.ودعوا المواطنين في البصرة الى الالتزام بإجراءات حظر التجوال الصحي كونه بمصلحتهم اولاً واخيراً وان عدم التزامهم به لا يضر سوى المواطنين انفسهم.

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