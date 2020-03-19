2020/03/19 | 09:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سلمت القوات الاميركية، الخميس، قاعدة القائم العسكرية الى نظيرتها العراقية بشكل رسمي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. القوات الاميركية تسلم قاعدة القائم العسكرية الى القوات العراقية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. القوات الاميركية تسلم قاعدة القائم العسكرية الى القوات العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).