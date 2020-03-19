2020/03/19 | 09:38 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن مدير الصحة في محافظة السليمانية الدكتور صباح هورامي يوم الخميس عن احراز المحافظة تقدما في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور هوارمي في بيان اليوم "لله الحمد والشكر الى الان قطعنا مرحلة جيدة في مكافحة فيروس كورونا".

ودعا مدير الصحة المواطنين الى ملازمة منازلهم، وعدم مغادرتها مع الالتزام بالتعليمات الصحية.

اعلنت مديرية صحة السليمانية في اقليم كوردستان، مساء الاربعاء، عن تماثل اربع اصابات بفيروس كورونا للشفاء.

واعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، امس، عن تشخيص اصابة طفل في محافظة السليمانية بفيروس كورونا يبلغ من العمر خمسة اعوام ويسكن في ناحية تكية في السليمانية.

وبذلك تكون كوردستان قد سجلت تعافي 13 حالة من فيروس كورونا الذي اصاب 39 شخصاً وتسبب بوفاة شخص واحد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة السليمانية: قطعنا مرحلة جيدة في مكافحة فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة السليمانية: قطعنا مرحلة جيدة في مكافحة فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).