بعد نجاحه على الفئران.. قريباً اختبار لقاح مضاد لـ

2020/03/19 | 09:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةبات في الإمكان قريباً إجراء اختباراتٍ على البشر للقاح مبتكر مضاد لفيروس "كورونا" في المملكة المتّحدة، بعد نتائج أبحاثٍ "مشجّعة" على الفئران.وأكّد علماء تابعون لجامعة "إمبيريال كوليدج لندن" أن التجارب السريرية قد تُجرى في غضون أشهر قليلة إذا تلقّوا التمويل اللازم، بعدما أعطت التجارب التي أُجريت على الفئران نتائج واعدة.وكشف الدكتور روبن شاتوك، رئيس "فرع التهاب الإفرازات والمناعة" التابع لـ"قسم الأمراض المعدية" في الجامعة لصحيفة "إندبندنت"، عن أنّ لدى فريقه الآن "لقاحاً أوّلياً جرى اختباره على نماذج حيوانية، وجاءت النتائج المبكّرة مشجّعة".وأضاف: "نأمل في التقدّم نحو الاختبارات السريرية على الإنسان بحلول فصل الصيف، وذلك مرهون بحصول أبحاثنا على الأموال اللازمة للشروع في المرحلة التالية".ويعمل عدد من الباحثين من جميع أنحاء العالم على تطوير لقاح لوباء Covid-19، الذي أصاب أكثر من 145 ألف شخص على امتداد بلدان الكرة الأرضية.وقد وجّه علماء في الولايات المتّحدة بالفعل نداءً إلى متطوّعين للمشاركة في "أول تجربة لقاح لفيروس ’كورونا‘ على البشر"، مقابل حصول كلّ مشارك فيها على مبلغ 1100 دولار أميركي (900 جنيه استرليني).

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