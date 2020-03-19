امريكا تتعرض لخسارة 800 مليار دولار بسبب كورونا

2020/03/19 | 09:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد روجر داو، الرئيس والمدير التنفيذي لجمعية السفر الأميركية، أن الولايات المتحدة، كباقي دول العالم، تعرضت لخسائر اقتصادية فادحة منذ تفشي فيروس كورونا المستجد.وقال داو في تصريحات لشبكة “سي أن أن” إن الاقتصاد الأميركي تكبد خسائر بلغت 800 مليار دولار حتى الآن، منها 355 مليار دولار في مجال صناعة السيارات وحدها.وأشار داو إلى […]

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